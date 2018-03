Le pagelle di Buffon: il migliore in campo, per parare le critiche

© foto di www.imagephotoagency.it

Le critiche alle spalle, tante parate decisive per salvare quel che resta di un'Italia in grande difficoltà. Gianluigi Buffon è stato il migliore in campo nell'amichevole persa dagli azzurri contro l'Argentina. Una risposta al "Paese strano", come l'aveva definito lui nella conferenza stampa pre-partita. Solo voti positivi per il numero uno di Italia e nazoinale, celebrato con una media gol ben superiore al 7.

I VOTI

TuttoMercatoWeb 6,5

La Gazzetta dello Sport 7,5

Tuttosport 8

Corriere dello Sport 7

Corriere della Sera 7