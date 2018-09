Le pagelle di Cancelo - Prestazione super. E difende come Gentile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra i migliori in campo ieri sera al Mestalla, il terzino portoghese João Cancelo ha convinto tutti e al debutto in Champions League con la Juventus ha fornito probabilmente la sua migliore prestazione da quando veste la casacca bianconera. "Quando strappa, non c’è verso di trattenerlo e anche a livello difensivo soffre ben poco", il commento di TMW che ha giudicato la sua prestazione da 7.5. Così come la Gazzetta dello Sport che parla di prestazione super. "Attacca come un'ala e difende come Gentile", scrive La Repubblica. Di seguito le valutazioni.

Le pagelle di João Cancelo

TMW - 7.5

Gazzetta dello Sport - 7.5

La Repubblica - 7.5

La Stampa - 7

Corriere della Sera - 6.5

Tuttosport - 8

Tuttojuve - 7