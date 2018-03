Le pagelle di Chiesa: l'Italia non gira, soffre Di Maria. 6 di stima

© foto di www.imagephotoagency.it

Tanta voglia, ma anche tanta emozione: la prima in azzurro per Federico Chiesa non è stata semplice. L'esterno della Fiorentina, in fase difensiva, ha comprensibilmente sofferto un campione come Angel Di Maria, e davanti non è riuscito a imporsi. Nel complesso, sufficienza stiracchiata: in una squadra che non gira, è comunque uno dei migliori. Può dare di più, ma a 20 anni non chiedetegli di prendere un'Italia disastrata sulle spalle.

I VOTI

TuttoMercatoWeb 6

La Gazzetta dello Sport 5,5

Tuttosport 5,5

Corriere dello Sport 6

Corriere della Sera 6