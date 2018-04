Le pagelle di Donnarumma: Superman su Milik alla sua 100esima in A

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una parata da Superman per spezzare il sogno Scudetto del Napoli. Gianluigi Donnarumma, a una manciata di secondi dalla fine della gara tra il Milan e gli azzurri, ha stoppato Milik sul più bello con un'intervento da vero campione, facendo un grosso favore alla Juventus che adesso si trova a +6 sui partenopei. Ancora una prova da protagonista per il numero 99 rossonero che ha festeggiato nel migliore dei modi la sua centesima presenza in Serie A.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere della Sera: 8

Tuttosport: 8

Tuttomercatoweb.com: 8