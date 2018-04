Le pagelle di Douglas Costa: un fulmine che spacca la partita

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un fulmine, imprendibile per la difesa della Samp, che ha spaccato in due la partita. Douglas Costa è stato decisivo in un momento complicato e importantissimo della stagione della Juventus, visto che dopo il pari del Napoli servivano i tre punti contro i blucerchiati per dare un segnale al campionato. Tre assist e una prestazione super, per dimenticare Madrid e dare il là al rush finale per il settimo Scudetto consecutivo dei bianconeri.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere della Sera: 8

Tuttosport: 8,5

Tuttomercatoweb.com: 8