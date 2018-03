Le pagelle di Douglas Costa - Uomo o cartone animato?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sempre più centrale nel progetto Juventus. Anche ieri sera contro l'Atalanta, l'attaccante brasiliano Douglas Costa è risultato decisivo. Suo l'assist per Gonzalo Higuain in occasione del gol che ha sbloccato il match. "Uomo o cartone animato? Quando accelera con la palla al piede, sembra proiettarsi direttamente nel 2025", scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport. "Non corre, vola", scrive il Corriere dello Sport. Mentre TMW si sofferma sulla sua profezia pre-partita: "Sta bene, l'aveva detto nel pre-partita e si è visto in campo". Di seguito le pagelle.

TMW - 7 in pagella

Gazzetta dello Sport - 7.5

Tuttosport - 7

Corriere dello Sport - 7

Corriere della Sera - 7