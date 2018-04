Le pagelle di Edin Dzeko: freddo in area di rigore, non a centrocampo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il gol siglato alla prima vera occasione pulita della sua partita, è il sottile filo di speranza a cui si appiglia la Roma in ottica qualificazione, corroborato dal bis di Perotti. Non è comunque una gara memorabile per Edin Dzeko, glaciale davanti a Karius ma pressappochista in occasione del pallone perso che da il la al vantaggio inglese. Under lo abbandona in mezzo all'area e solo Nainggolan prova ad appoggiarlo. Da sinistra arrivano un paio di cross interessanti, ma ben presto la spinta di Kolarov si spegne ed è costretto ad arretrare ripetutamente per cercare palloni giocabili. Con risultati rivedibili, come detto.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6

Tuttomercatoweb.com: 6

Daily Mail: 6

Daily Express: 6