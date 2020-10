Le pagelle di F. Inzaghi - Mette ansia alla Roma per 60' ma gestisce male il vantaggio

La prestazione del Benevento divide la critica, così come le pagelle di mister Pippo Inzaghi. I campani giocano benissimo per un'ora, poi crollano nel finale: la qualità dei padroni di casa fa la differenza, come evidenzia Tuttomercatoweb.com. La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport, invece, sottolineano più i demeriti del tecnico: "due gol e mezzo subiti a difesa scoperta", "avrebbe dovuto gestire meglio il vantaggio iniziale". Insomma, non basta il coraggio: serve anche la difesa, anche se in queste prime quattro giornate nessuno (tranne il Milan capolista) sembra badarci più di tanto.

Tuttomercatoweb.com 6,5

La Gazzetta dello Sport 5,5

Corriere dello Sport 5,5

Tuttosport 6