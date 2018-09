Le pagelle di Fazio - E' il peggiore della Roma: "Goffo, lento e in ritardo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quasi tutti i quotidiani sono concordi: il difensore della Roma Federico Fazio è stato il peggiore ieri al Bernabeu. Il difensore argentino ci ha capito poco e tutti evidenziano che al momento non sembra lo stesso calciatore della passata stagione. Ci va giù duro nel commento il quotidiano Il Messaggero: "Goffo, lento, in ritardo, per poco non rischia un autogol comico".

"Dal suo lato - si legge - si passa quasi sempre", scrive la Gazzetta dello Sport. Il voto più alto quello di TMW, che ha dato 5 all'ex Tottenham: "Non è l'unico colpevole".

Le pagelle di Federico Fazio

TMW - 5

Gazzetta dello Sport - 4.5

Corriere dello Sport - 4.5

Il Messaggero - 4

Vocegiallorossa - 5