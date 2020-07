Le pagelle di Gasperini - Battibecco pesante con Mihajlovic. Schiera Muriel e risolve tutto

Non è la solita Atalanta e lo si vede subito. Nella prima frazione è il Bologna a fare la gara e l'attenzione si concentra sulla lite fra Gian Piero Gasperini e Sinisa Mihajlovic. Un fatto che incide in maniera decisa sul vote nelle pagelle per il tecnico della Dea "Si merita la sufficienza perché la sua Atalanta coglie il 15° risultato utile consecutivo" scrive, infatti, Tuttosport; "si fa espellere dopo un rumoroso battibecco con Mihajlovic e dopo aver urlato qualcosa di troppo ai giocatori avversari" spiega invece TMW che poi però pone l'attenzione anche sul campo: "In ogni caso, il cambio Muriel-Pasalic cambia la partita ed è l'ennesima mossa azzeccata". Sulla stessa falsariga La Gazzetta dello Sport raccontando che "la serata s'ingarbuglia: infila Muriel e passa tutto".

LE PAGELLE DI GIAN PIERO GASPERINI

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 5