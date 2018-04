Le pagelle di Giampaolo: altro ko. Zona Europa League a tre punti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Per larghi tratti del campionato in corso in molti non hanno fatto altro che esaltare la sua Sampdoria, ma adesso, a sei giornate dalla fine della Serie A 2017/18 Marco Giampaolo non può essere soddisfatto al 100% del suo operato e di quello dei suoi giocatori. La zona Europa League adesso è distante 3 punti, non tantissimi in realtà, ma se si pensa a quanti i blucerchiati ne abbiano dilapidati resta in ogni caso un grosso rammarico per come sarebbe potuta andare questa stagione. Il tempo per rimediare c'è ma già a partire dalla sfida di mercoledì contro il Bologna i doriani dovranno ripartire.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 6

Il Secolo XIX: 5,5

La Stampa: 5,5