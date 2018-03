Le pagelle di Icardi: incredibile poker. Maurito incontenibile

© foto di www.imagephotoagency.it

Poker da urlo e pomeriggio da incorniciare per Mauro Icardi. Tripletta nel primo tempo, con una vera magia di tacco, e destro al volo che non ha lasciato scampo a Viviano nella ripresa. Gara praticamente perfetta per l'argentino che ha mandato un messaggio chiaro alle altre squadre in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, oltre che a Sampaoli, commissario tecnico dell'Argentina, in vista del Mondiale in Russia. Spalletti ha ritrovato il suo bomber e la sua squadra sembra essere rinata dopo un periodo molto difficile. Merito di Icardi e del suo killer instinct che ha piegato la squadra che lo ha portato in Serie A per la prima volta.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 9

Corriere della Sera: 9,5

Tuttosport: 9

Tuttomercatoweb.com: 9