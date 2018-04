Le pagelle di Icardi: record all'Inter con la Juve nel mirino

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un gol per la Champions e per la sua personale classifica marcatori. Mauro Icardi ha raggiunto quota 26 in questo campionato e l'ultimo che era riuscito in questa impresa con la maglia nerazzurra era stato Angelillo, segno di quello che di grande sta facendo l'argentino, ma tutto questo potrebbe anche non bastare, visto che le due romane continuano a viaggiare fortissimo al terzo e quarto posto. Sabato sera Maurito si troverà di fronte la Juventus e proverà a segnare ancora ai bianconeri, in una partita che tra l'altro varrà una bella fetta di Scudetto.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6

Tuttomercatoweb.com: 7