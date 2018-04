Le pagelle di Immobile: un gol e altri errori. Serata agrodolce a Salisburgo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un gol fatto, almeno due falliti in altrettante comode occasioni, ma non può comunque essere lui il capro espiatorio della disastrosa serata della Lazio alla Red Bull Arena. Ciro Immobile ha segnato ancora, ma questa volta la sua rete non è bastata alla Lazio per staccare il pass per la semifinale. Peccato, sarebbe stato bello poter avere un'italiana sia in Champions che in Europa League. Il centravanti napoletano ha comunque chiuso la competizione con sette gol all'attivo, davvero niente male.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 5,5

Il Messaggero: 5.5

Tuttomercatoweb.com: 6