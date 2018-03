Le pagelle di Insigne: bocciato. Da Ventura a Di Biagio, cambia poco

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Da Ventura a Di Biagio, Lorenzo Insigne non riesce a prendersi l'Italia sulle spalle. L'attaccante del Napoli stecca la prima partita del nuovo corso azzurro, inchinandosi al cospetto della difesa dell'Argentina. Voto massimo 5, con una bocciatura anche grave per lo scugnizzo di Sarri. Pesa l'occasione da gol divorata a inizio partita, ma non solo.

I VOTI

TuttoMercatoWeb 5

La Gazzetta dello Sport 5

Tuttosport 4,5

Corriere dello Sport 5

Corriere della Sera 5