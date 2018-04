Le pagelle di Insigne: capitano nel momento topico. Sogno azzurro

Quella dell'Allianz Stadium, almeno fino al novantesimo, non è stata certo una delle partite più belle ed emozionanti di questo campionato, con i giocatori che non hanno giocato una delle loro migliori gare dell'anno, ma Lorenzo Insigne è stato uno dei più positivi e con più voglia di riaprire la Serie A 2017/18, cercando di mettere in crisi la difesa della Juventus con le sue giocate. Qualche tiro verso la porta di Buffon e spirito di sacrificio per tutti i novanta minuti, prima dell'urlo liberatorio al gol di Koulibaly, con il numero 24 del Napoli capitano (dopo l'uscita di Hamsik) di una squadra che adesso punta allo Scudetto senza se e senza ma.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6,5

La Stampa: 6,5

Il Mattino: 8

Tuttomercatoweb.com: 7