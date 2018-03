Le pagelle di Inzaghi: poca benzina nelle gambe, la Lazio deve ripartire

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La sua Lazio, per la prima volta in stagione, è in riserva di benzina e Simone Inzaghi dovrà lavorare bene, sia sul fisico che sulla testa dei suoi, durante la sosta per gli impegni della Nazionali. Ieri contro il Bologna i biancocelesti hanno perso altri due punti e la zona Champions, dopo il recupero dell'Inter, rischia di allontanarsi ulteriormente. Serve un cambio di marcia: la Lazio deve ritrovare se stessa e la condizione fisica, per non rovinare tutto ciò che di buono è stato fatto fino a questo momento, negli ultimi due mesi della stagione.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5,5

Tuttosport: 5

Il Messaggero: 5