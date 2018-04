Le pagelle di Inzaghi: scelte che fanno discutere. Obiettivo fallito

In questa stagione non abbiamo fatto altro che elogiarlo, giustamente, perché ciò che sta facendo da quasi due anni con la Lazio è un qualcosa di magnifico, ma Simone Inzaghi non è stato impeccabile nella sfida di ieri contro il Salisburgo, partita che è costata l'eliminazione ai biancocelesti. Avvio di gara con tutti i titolari in campo, poi alcune scelte che hanno fatti discutere, come le sostituzioni di Milinkovic-Savic e Lucas Leiva, per far spazio a Felipe Anderson e Nani (quest'ultimo sul 4-1). Con senno di poi il tecnico avrebbe potuto fare dei cambi diversi, ma quello in Europa League resta comunque uno splendido cammino.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 4

Il Messaggero: 4