Le pagelle di Kluivert: entra e spacca la partita. Assist decisivo

Prima presenza e prima partita di Serie A spaccata in due. Justin Kluivert si è subito preso la Roma e ha contribuito in prima persona alla vittoria al Grande Torino contro i granata di Mazzarri. Super serpentina nell'azione che ha portato al cross per il gol di Dzeko: sentiremo parlare di lui sicuramente nel prosieguo del campionato.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 8