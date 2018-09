Le pagelle di Kolarov - Macchinoso, spaesato e sempre in ritardo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da punto di forza a punto debole? Aleksandar Kolarov, terzino sinistro della Roma, sta facendo i conti con un inizio di stagione decisamente complesso. E anche ieri al Bernabeu contro il Real Madrid è stato tra i peggiori in campo. "Trotterella per il campo senza dare l'impressione di poter aiutare il centrocampo in ripartenza", il commento di TMW. Molto più duro il quotidiano Il Messaggero: "Lontano anni luce dal Kolarov dello scorso anno. E ti faceva vincere le partite". "Macchinoso, spaesato, è sempre in ritardo", scrive La Repubblica. Di seguito le valutazioni.

Le pagelle di Kolarov

TMW - 5

La Repubblica - 4.5

La Gazzetta dello Sport - 4.5

Corriere dello Sport - 4.5

Tuttosport - 4.5

Il Messaggero - 4

Corriere della Sera - 5

Vocegiallorossa - 4.5