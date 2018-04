Le pagelle di Koulibaly: gol Scudetto per il sogno del Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

Il suo gol rischia seriamente di entrare nella storia del Napoli e di tutto il calcio italiano. Kalidou Koulibaly è l'eroe azzurro all'Allianz Stadium e il suo colpo di testa ha riaperto ufficialmente il campionato, regalando tre punti d'oro alla formazioni di Maurizio Sarri che adesso crede sempre di più nel sorpasso sulla Juventus nel rush finale. Prestazione da gigante sia in difesa che in attacco per il centrale, simbolo di una squadra che adesso vuole interrompere l'egemonia bianconera degli ultimi sei anni.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 7

La Stampa: 7

Il Mattino: 8,5

Tuttomercatoweb.com: 8