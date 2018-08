Le pagelle di Kurtic: un gol che da solo vale il prezzo del biglietto

© foto di Insidefoto/Image Sport

La vittoria al Dall'Ara contro il Bologna ha la sua firma, per un gol strepitoso che ha regalato tre punti alla SPAL. Jasmin Kurtic è stato il migliore in campo nella prima giornata di Serie A e il derby emiliano ha avuto il suo uomo copertina, con il tiro dalla lunghissima distanza del centrocampista che non ha lasciato scampo a Skorupski.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 6,5