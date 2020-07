Le pagelle di Lasagna - Trascina i suoi anche se non è al meglio. Momento d'oro per lui

vedi letture

Non è al meglio ma questa Udinese non sembra poter fare comunque a meno di Kevin Lasagna e nella gara contro il Genoa lo si vede. "Trascina i suoi col quarto gol in tre partite consecutive" scrive TMW a corredo del 7 in pagella. Lo stesso voto che scelgono anche La Gazzetta dello Sport, il Corriere della Sera e Tuttosport che non ha caso parla di "momento d'oro" per l'ex Carpi.

LE PAGELLE DI KEVIN LASAGNA

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7