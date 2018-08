Le pagelle di Lautaro Martinez: delusione del 10. Steccato l'esordio in A

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo un precampionato da vero campione, fatto di splendide giocate e molti gol, Lautaro Martinez ha steccato l'esordio in Serie A e dovrà subito rimettersi al lavoro per cercare di essere più incisivo. Le amichevoli sono una cosa, il campionato un'altra, per non parlare della Champions League. Una serata storta ci può stare, figuriamoci, ma tutti si aspettavano sicuramente di più dal giovane argentino.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 4,5

Tuttosport: 4,5

Tuttomercatoweb.com: 5,5