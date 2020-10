Le pagelle di Mancini - Italia stanca, Olanda superiore. Tradita dalla mediana e da Immobile

vedi letture

Si chiude con una prestazione in chiaro scurso la parentesi di ottobre della Nazionale di Roberto Mancini. Contro l'Olanda, più che il risultato (1-1), a non convincere è la prestazione degli azzurri. Una squadra che Tuttosport racconta come "meno continua del solito" nel giudizio al ct dopo la sfida del Gewiss Stadium, tanto che, come scrive il Corriere della Sera "stavolta è l'Olanda a convincere di più". Sulla lettura del match da parte di Mancini si espone, invece, La Gazzetta dello Sport: "Per la prima volta cambia sistema in corso. Si vede il gioco ma anche la stanchezza". Critico, infine, il Corriere dello Sport che racconta di un'Italia "tradita dalla mediana e da Immobile".

LE PAGELLE DI ROBERTO MANCINI

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6