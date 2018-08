Le pagelle di Mandragora: esordio sufficiente. Mette ordine in mediana

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rolando Mandragora era uno dei più attesi nella prima partita di campionato dell'Udinese. Arrivato in estate dalla Juventus per 20 milioni di euro tutto il popolo bianconero si aspetta molto da lui. Senza infamia e senza lode la sua prova d'esordio, ma ci sarà tutto il tempo per migliorare e per inserirsi all'interno dei meccanismi del centrocampo di Velazquez che punta chiaramente molto sull'italiano.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 6

Tuttomercatoweb.com: 6