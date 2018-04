Le pagelle di Massimiliano Allegri: miracolo quasi riuscito

Il capolavoro tattico messo in campo al Santiago Bernabeu non porta ai frutti sperati per questione di dettaglio, o meglio, di secondi. Il centrocampo a tre è forse l'unico vero rimpianto della doppia sfida: chissà come sarebbe andata a Torino con una metàcampo più folta e qualche distrazione in meno. Massimiliano Allegri aveva avvertito che il terzo gol subito sarebbe pesato e si è puntualmente verificato quanto aveva predetto. Finisce la gara con due cambi nel taschino e la Gazzetta dello Sport lo punisce con mezzo voto in meno per questo.

Gazzetta dello Sport - 7,5

Corriere della Sera - 8

Tuttosport - 8

La Stampa - 8

Corriere dello Sport - 8