Le pagelle di Milinkovic: e sono 12. I gol fanno aumentare il suo valore

Dodici gol in campionato, il primo centrocampista nella classifica dei marcatori della Serie A che si concluderà domenica prossima e il prezzo del suo cartellino che continua a lievitare. Sergej Milinkovic-Savic ha regalato un punto alla Lazio nella trasferta di Crotone e anche se ha fallito la rete che avrebbe potuto portare i biancocelesti in Champions League con un turno di anticipo è stato decisivo anche allo Scida. Gli ultimi novanta minuti del campionato saranno fondamentali per i capitolini che sperano di recuperare Ciro Immobile ma che sanno di poter contare sul serbo, per non perdere contro l'Inter e festeggiare il quarto posto.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 6,5