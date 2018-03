Le pagelle di Mkhitaryan: decisivo a San Siro. A caccia del bis europeo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Vincitore lo scorso anno con la Maglia del Manchester Uniter Henrik Mkhitaryan proverà a fare il bis in Europa League anche in questa stagione. Decisivo con il gol del vantaggio nella vittoria dell'Arsenal contro il Milan a San Siro, ma non solo. L'armeno è stato una vera spina nel fianco per tutto l'arco della gara e ha sfiorato altre reti in più di un'occasione. Quando si parla di esperienza l'esterno dei Gunners non ha niente da invidiare a nessuno e al Meazza si è visto.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 7