Le pagelle di Nzonzi - Involuto. Per nessuno è da 6: "Impalato, impallato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Continua a convincere Steven Nzonzi in versione giallorossa. Campione del Mondo con la Francia, l'ex Siviglia - che è approdato in Italia nelle ultime ore di calciomercato - al momento sembra ancora un corpo estraneo in questa Roma. "Quasi 30 milioni spesi per un giocatore che non ha dinamicità e neanche troppa tecnica", il commento di TMW che ha giudicato la sua prestazione da 4.5.

Sulla stella lunghezza il Corriere della Sera che parla di calciatore involuto. "Fino a ora niente di che. Impalato, impallato", scrive il Messaggero. Per nessuna testata raggiunge la sufficienza. Di seguito le valutazioni.

Le pagelle di Steven Nzonzi

TMW - 4.5

Gazzetta dello Sport - 5

Corriere dello Sport - 5.5

Il Messaggero - 5

Corriere della Sera - 4.5

Vocegiallorossa - 5