Le pagelle di Oddo: disastro bianconero. Salvezza davvero in bilico

Undicesimo ko di fila per la sua Udinese e scontro diretto per la salvezza perso. Massimo Oddo è in bilico e i bianconeri hanno toccato uno dei punti più bassi della storia recente del club, uscendo sconfitti dalla sfida della Dacia Arena contro il Crotone. Serve la svolta perché adesso la permanenza in Serie A è davvero in bilico, anche se i friulani possono ancora gestire un buon vantaggio. Possibile che la gara di ieri sia stata la sua ultima sulla panchina dell'Udinese, anche perché l'incredibile striscia negativa non si è fermata e forse i giocatori non sono più dalla parte del tecnico.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5