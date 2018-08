Le pagelle di Pastore: male alla prima. Condizione da rivedere

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non buona la prima per Javier Pastore. Il neo giallorosso non ha inciso per niente ed è apparso indietro di condizione. Oltre a questo pesa il gol fallito su assist di Kluivert a pochi minuti dalla fine. Da rivedere dunque la sua prestazione, per un ritorno in Serie A tutt'altro che indimenticabile.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 4,5

Tuttosport: 4,5

Tuttomercatoweb.com: 5,5