Le pagelle di Perica: mancano i gol. Prova opaca all'Olimpico

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stipe Perica continua a faticare nell'attacco del Frosinone e Moreno Longo non può certo dormire sonni tranquilli per il futuro. L'ex Udinese non è mai stato un bomber di razza ma i ciociari, in ottica salvezza, hanno bisogno di un centravanti che sappia segnare con continuità. Il tecnico dei canarini lo ha confermato anche ieri ma da lui si aspetta certamente di più.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 6

Tuttomercatoweb.com: 5