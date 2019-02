© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Krzysztof Piątek è una macchina. Gioca pochissimi palloni, ma quando ne arriva uno buono va in gol. Solo Bierhoff, stagione 1998-99, ha segnato nelle prime quattro partite da titolare con i rossoneri. Quel Milan vinse lo Scudetto, quest'anno basterebbe la qualificazione in Champions. E con una punta così l'obiettivo non è un miraggio. "Il signor Venerdì onora il suo cognome" scrive la Gazzetta dello Sport, giocando sulla traduzione dal polacco del cognome Piątek (venerdì, per l'appunto). Usa il milanese invece il Corriere dello Sport: "El segna semper lü", scomodando un altro cuore rossonero come Maurizio Ganz.

I VOTI

Tuttomercatoweb: 6.5

MilanNews: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6.5