Le pagelle di Politano: il faro neroverde che punta la salvezza

Matteo Politano trascinatore del Sassuolo. La squadra neroverde avrebbe potuto e dovuto fare di più nella gara casalinga contro il Benevento, che fino a ieri non aveva ottenuto alcun punto in trasferta, ma per come si era messa la partita nel primo tempo il pareggio può anche andare bene. Per fortuna che Beppe Iachini può contare sul suo attaccante, autore di gol che hanno portato punti importanti anche contro Napoli e Milan. La salvezza passa dai suoi piedi, le ultime sei saranno come finali per gli emiliani.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7,5

Tuttomercatoweb.com: 7,5