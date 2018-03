Le pagelle di Rafinha: sempre più incisivo. Tra Champions e riscatto

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia il suoi impiego dal 1' sembrava essere a rischio ma Luciano Spalletti gli ha dato nuovamente fiducia a in campo il suo apporto è stato molto importante. Rafinha si sta pian piano prendendo l'Inter e la sua qualità sulla trequarti sarà fondamentale per le ultime dieci partite della stagione, importantissime per il futuro del club anche sotto il profilo del fair play finanziario. Le sue prestazioni potrebbero anche convincere i nerazzurri a riscattarlo e proprio per questo il giocatore si giocherà una buona fetta della sua permanenza in Serie A con le sue giocate, i suoi assist e, magari, anche i gol.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 7