Le pagelle di Roberto Firmino: regia e gol, il brasiliano affossa la Roma

© foto di Imago/Image Sport

Dirige il gioco con personalità e classe, finalizzando al massimo il lavoro di Salah e aiutando la squadra in ogni suo strappo. Lascia l'impronta dentale sulle caviglie di Strootman e innesca l'egiziano per la palla che indirizza il match sui binari biancorossi. Roberto Firmino diventa uno dei grandi protagonisti della serata trionfale del Liverpool grazie al suo affiatamento coi protagonisti del tridente offensivo inglese. Imprescindibile per Klopp, che lo ha messo al centro del suo progetto tattico sin dall'anno passato.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere della Sera: 8,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8

Tuttomercatoweb.com: 8

Daily Mail: 8,5

The Sun: 10

Daily Express: 9