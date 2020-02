vedi letture

Le pagelle di Samp-Fiorentina: Chiesa-Vlahovic decisivi. Disastro Doria

SAMPDORIA

Audero 5,5 - Non può niente sui tre gol della Fiorentina nel primo tempo con Thorsby che lo buca con l'autogol del vantaggio viola e i due rigori. Per poco non para quello di Vlahovic che dà lo 0-2. Nel secondo tempo ci mette del suo nella rete dello 0-4 non respingendo bene il diagonale di Dalbert.

Bereszynski 5 - Pasticcia nell'azione che porta allo 0-1 insieme a Thorby. Per il resto non mette in campo una brutta prestazione ma l'errore pesa.

Tonelli 5,5 - Forse il migliore della retroguardia blucerchiata. A pochi minuti dalla fine del primo tempo sfiora anche il gol ma Dragowski è bravissimo a dirgli di no con un vero e proprio miracolo.

Colley 4,5 - Non certo impeccabile in fase difensiva ma gli errori più grandi sono in attacco. Tre facili palle gol fallite nel primo tempo che hanno impedito alla Samp di andare negli spogliatoi con un passivo meno pesante. A inizio ripresa rimedia anche il cartellino giallo.

Murru 4 - La sua partita dura soltanto 40' visto che prende due gialli, il secondo dei quali regala il rigore dello 0-3 alla Fiorentina poi trasformato da Chiesa. Davvero da dimenticare il suo pomeriggio a Marassi.

Linetty 5,5 - Cerca di darsi da fare ma non riesce praticamente mai a incidere. Pomeriggio difficile per tutto il centrocampo doriano e anche lui non ci ha messo del suo per far cambiare le cose.

Bertolacci 5,5 - Scelto un po' a sorpresa da Ranieri dal 1', l'ex Milan non ha convinto, tanto che il suo allenatore lo ha poi tolto dal campo all'intervallo. (Dal 46' Vieira 5,5 - Non può fare molto, quando entra la gara è praticamente chiusa).

Thorsby 5 - Suo l'autogol che ha spianato la strada alla Fiorentina, con un vero pasticcio in compartecipazione con Bereszynski. Esce all'intervallo dopo aver dato il là al successo della Fiorentina. (Dal 46' Jankto 5,5 - Pochi palloni toccati e tante difficoltà a centrocampo, con la partita mai in discussione dal momento del suo ingresso in campo).

Ramirez 5,5 - Tanto nervosismo nel primo tempo: suo il fallo di mano per il primo rigore della Fiorentina, mentre in attacco non riesce a incidere come vorrebbe. (Dal 67' Dapaoli 5,5 - Appena entrato ha una ghiotta occasione per segnare ma viene murato dalla difesa della Fiorentina. Rimedia il giallo a dieci minuti dalla fine).

Gabbiadini 6 - L'ultimo a mollare, tanto che nel recupero segna il gol della bandiera.

Quagliarella 5,5 - Prova a segnare a inizio ripresa con una girata delle sue ma Dragowski è bravo a dirgli di no. Prova a lottare fino alla fine ma quella di oggi non era certo una gara fortunata.

Ranieri 6 - Non ha grandi colpe, visto che i suoi si segnano prima da soli e poi regalano due rigori alla Fiorentina che chiudono la partita. Come se non bastasse Murru si fa anche espellere al 40'. Adesso dovrà essere bravo a far dimenticare ai suoi questa batosta.

FIORENTINA

Dragowski 7 - Vero e proprio miracolo su Tonelli poco prima della fine del primo tempo e intervento su Quagliarella a inizio ripresa. C'è anche il suo zampino nella vittoria della Fiorentina, con il polacco sempre più decisivo.

Milenkovic 6,5 - L'azione del vantaggio viola parte da un suo anticipo a centrocampo. Per il resto limita al massimo sia Quagliarella che Gabbiadini.

Pezzella 6 - Si guadagna il rigore dello 0-3 subendo una gomitata da Murru, che costa anche il secondo giallo al difensore della Samp. Partita attenta in fase difensiva per il capitano viola.

Caceres 6 - Normale amministrazione per l'uruguaiano, tornato titolare dopo due partite. Non deve fare gli straordinari in un pomeriggio tutto sommato tranquillo.

Lirola 7 - Vera spina nel fianco per la retroguardia della Sampdoria per tutto l'arco della partita. A tratti è stato immarcabile ed ha il merito di aver servito a Chiesa la palla dello 0-5. Decisivo anche dalle parti di Dragowski con un salvataggio: la cura Iachini ha dato i frutti sperati, lo spagnolo sembra un altro giocatore dopo il cambio in panchina.

Duncan 6,5 - Ottimo esordio per il centrocampista arrivato a gennaio dal Sassuolo. Mette in campo muscoli e qualità e nel finale di stagione sarà molto utile alla Fiorentina. (Dal 71' Benassi 6 - Entra a partita chiusa).

Badelj 5 - L'unico neo del pomeriggio della Fiorentina è la sua espulsione. Forse troppo severa ma il croato è stato ingenuo a commettere un fallo che si sarebbe potuto evitare tranquillamente.

Castrovilli 6,5 - Meno decisivo del solito ma quando la palla passa tra i suoi piedi è sempre un piacere vederlo. Parte dai suoi piedi l'azione che porta allo 0-4. (Dal 67' Pulgar 6 - Mette ordine a metà campo quando ormai la gara è indirizzata sui binari giusti per la Fiorentina).

Dalbert 7 - Ottima prestazione anche per il brasiliano che si è reso pericoloso in più di un'occasione. Da un suo diagonale è poi nata la respinta di Audero sui piedi di Vlahovic che ha firmato il poker.

Chiesa 7,5 - La sua crescita continua e la doppietta di oggi è la ciliegina sulla torta del suo periodo sì. Freddo dal dischetto, splendido il tiro per lo 0-5. Dopo mesi complicati, sia dentro che fuori dal campo, il numero 25 viola sembra davvero rinato.

Vlahovic 8 - Il migliore in campo nella Fiorentina. Da un suo cross nasce l'autogol di Thorsby che sblocca la sfida, poi si mette in proprio e firma il gol del raddoppio (non perfetto il rigore) e quello dello 0-4. Pomeriggio super per il serbo, arrivato a sei gol in campionato, otto in stagione. Niente male per un classe 2000.

Iachini 7 - Super vittoria in un momento cruciale della stagione, specie dopo le vittorie di Lecce e Genoa di ieri. Giusta la scelta di puntare su Vlahovic, così come quella di mandare in campo Duncan dal 1'. Servivano i punti alla sua Fiorentina e la vittoria di oggi darà grande morale anche per le ultime 14 gare di campionato.