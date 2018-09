Le pagelle di Sorrentino: il muro del Chievo. Provvidenziale con l'Empoli

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Poche emozioni al Bentegodi tra il Chievo Verona e l'Empoli, ma Stefano Sorrentino ha contribuito in prima persona al pareggio, erigendo il muro nel giorno del suo ritorno in campo dopo lo scontro con Cristiano Ronaldo all'esordio in Serie A. Per gli scaligeri sarà una stagione difficile e il portiere dovrà dare tutto se stesso per contribuire alla salvezza dei gialloblù.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 7

Tuttomercatoweb.com: 6,5