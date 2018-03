Le pagelle di Trotta: due gol per la salvezza. Rigore ininfluente

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Budimir out, ma a far sorridere il Crotone di pensa Marcello Trotta. Due gol per tre punti fondamentali per la lotta salvezza e a poco importa se l'attaccante ha fallito il rigore del possibile 2-0, visto che il gol è arrivato lo stesso sulla ribattuta. Walter Zenga avrà bisogno di tutti i suoi effettivi per mantenere la categoria e il 4-1 contro la Samp, che ha visto il numero 29 assoluto protagonista, può dare una grande spinta verso il secondo miracolo consecutivo degli Squali.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 8

Tuttosport: 8

Tuttomercatoweb.com: 7,5