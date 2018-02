Le pagelle di Under: Cencio fa cose turche, illude la Roma e poi cala

© foto di Federico Gaetano

A Roma hanno iniziato a chiamarlo Cencio. Tra affetto e semplificazione di un nome, Cengiz, non semplicissimo da cantare. Ünder fa cose turche con la maglia della Roma, e anche ieri è andato a segno, risultando fra i migliori in campo. Voti nel complesso più che positivi per il classe '97 giallorosso, autore del momentaneo 0-1 nella sconfitta per 2-1 maturata in casa dello Shakhtar Donetsk. Non tutti 7, però: pesa un secondo tempo meno convincente, suo e della squadra.

Tuttomercatoweb 7

La Gazzetta dello Sport 6,5

Corriere dello Sport 6,5

Tuttosport 6,5

Il Messaggero 7

La Repubblica 6,5