Le pagelle di Zajc: la nota positiva nella serata no dell'Empoli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una delle poche note positive della serata di Marassi dell'Empoli è stato senza dubbio Miha Zajc. Il centrocampista offensivo è riuscito ancora una volta a incidere, anche se la sua squadra non ha preso punti dalla trasferta di Genova. Andreazzoli punta molto su di lui e lo sloveno risponde praticamente sempre presente, per un talento che farà parlare di sé per tutto il campionato e aiuterà gli azzurri a inseguire la salvezza.

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6,5

Tuttomercatoweb.com: 6,5