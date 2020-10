Le prime che non ti aspetti: nei big five solo capolista a sorpresa

È ancora presto per dare verdetti, ma l'avvio di stagione, nei cinque grandi campionati europei, regala sorprese. Se in Italia il primo posto è a oggi appannaggio del Milan, grande del nostro calcio ma ultimo scudetto datato 2011 e al massimo quinta in classifica a fine stagione dal 2013 a oggi, anche gli altri big five regalano delle capolista inattese. In Premier League, per esempio, ecco l'Everton di Carlo Ancelotti, ultimo titolo nazionale nel lontano 1987 e mai qualificatasi alla fase a gironi di Champions League. I toffees, peraltro, potrebbero essere virtualmente scavalcati dall'Aston Villa, con una giornata in meno.

Real Sociedad in Liga. I baschi, ultimo campionato vinto nel 1982 e mai piazzatisi oltre il quarto posto negli ultimi quindici anni, guardano tutti dall'alto in basso, anche se in questo caso va detto che Real Madrid (-1 punto e una gara in meno), Barcellona e Atletico Madrid (-3 e -4, due gare in meno) potrebbero virtualmente superare la squadra di San Sebastian. Non altrettanto può dirsi della Ligue 1, dove il Lille, campione di Francia per l'ultima volta nel 2011 (ma in lotta per il titolo due stagioni fa), supera di due lunghezze il PSG in vetta alla graduatoria. Chiudiamo con la Bundesliga: il Lipsia, forza emergente del calcio tedesco ma col palmares ancora sostanzialmente vuoto, guida la corsa con un punto di vantaggio sul Bayern campione.