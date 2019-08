Le probabili formazioni di Cagliari-Brescia: Nainggolan mezzala, c'è Birsa

Massimo Cellino contro il suo passato. Alla Sardegna Arena subito spazio all'ex presidente rossoblù, adesso alla guida del Brescia, che per la prima volta si presenta nel capoluogo sardo da sfidante. Lo farà con una squadra decimata dalle assenze: out gli infortunati Torregrossa, Ndoj, Gastaldello e Magnani oltre agli squalificati Balotelli e Mateju. Non è al meglio Cistana, che al momento resta comunque favorito su Mangraviti. Ballottaggio anche a centrocampo (Dessena-Zmrhal) e in attacco (Ayè-Morosini).

Meno dubbi di formazione per il Cagliari, che pure schiera un undici sperimentale, specialmente in difesa. Al momento, Pinna e Lykogiannis i due terzini, mentre al centro spazio a Ceppitelli e Pisacane. In attacco Joao Pedro al fianco di Pavoletti, con Birsa trequartista e Nainggolan mezzala. In basso le probabili formazioni.