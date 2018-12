Le probabili formazioni di Fiorentina-Parma - Idea Gerson, dubbio Barillà

Fischio d'inizio alle ore 15. Cronaca live, pagelle e voci dei protagonisti su TuttoMercatoWeb.com!

Divise da soli tre punti in classifica, sia Fiorentina che Parma fanno parte del gruppone disomogeneo delle tante squadre, tante delle quali partivano con ambizioni nettamente differenti tra loro, che occupano attualmente le zone europee e quelle circostanti. I viola hanno inanellato la seconda vittoria consecutiva dopo un lungo periodo di digiuno, dopo aver anche tolto lo zero alla voce vittorie in trasferta, e proveranno a far valere il fattore campo del Franchi contro i ducali. I quali vogliono invece rialzare la china: dopo una super partenza sono arrivati due punti nelle ultime quattro partite. E la vittoria manca ormai dal 25 novembre nel derby con il Sassuolo.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Pioli sembra aver trovato la quadra con un modulo fluido che spesso tende al 3-4-1-2. In difesa, davanti al portiere Lafont, Milenkovic parte infatti da finto terzino a destra con Hugo e Pezzella al centro. Biraghi sul lato mancino ha più facoltà di spingere. Veretout a centrocampo, con lui Gerson, favorito dal 1' su Edimilson Fernandes ma occhio a Dabo, e Benassi. Dalla posizione di quest'ultimo dipenderà molto dello schema, ma dovrebbe agire più avanzato. Chiesa largo a destra a tutta fascia, con Mirallas, anche se Pjaca scalpita per rientrare, più accentrato verso Simeone.

COME ARRIVA IL PARMA - D'Aversa punta a confermare il suo 4-3-3, ma dovrà fare i conti con qualche problema. L'ex Sepe prende posto in porta, davanti a lui - vista la squalifica di Bruno Alves - Gagliolo fa il centrale con Bastoni, ed un altro che ha vestito la maglia viola come Gobbi trova posto a sinistra. Iacoponi sul lato opposto. In mezzo Barillà è in dubbio a causa di problemi fisici: se non ce la fa dentro Deiola. In regia Stulac può far rifiatare almeno inizialmente Scozzarella, Rigoni invece l'altra mezzala. Davanti quasi certe le presenze di Gervinho e Inglese: con loro dovrebbe esserci Biabiany.

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Mirallas. A disposizione: Dragowski, Laurini, Ceccherini, Hancko, Norgaard, Dabo, Fernandes, Montiel, Pjaca, Sottil, Thereau, Vlahovic. Allenatore: Stefano Pioli.

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bastoni, Gagliolo, Gobbi; Deiola, Stulac, Rigoni; Biabiany, Inglese, Gervinho. A disposizione: Frattali, Bagheria, Gazzola, Barillà, Dezi, Scozzarella, Ceravolo, Ciciretti, Siligardi, Sprocati. Allenatore: Roberto D'Aversa.