© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un paio di dubbi in difesa per l'Hellas Verona, con Juric che per la prima di campionato dopo il ritorno in Serie A degli scaligeri deve fare a meno degli squalificati Di Carmine e Vitale e degli infortunati Crescenzi e Badu. In difesa si giocano una maglia Gunter e Kumbulla, in attacco Zaccagni favorito su Tutino per una maglia dal primo minuto.

Meno problemi in casa Bologna, con Palacio favorito su Destro che dovrebbe guidare un attacco composto anche da Orsolini, Soriano e Sansone. A centrocampo, in attesa dei volti nuovi, spazio a Poli e a Michael Kingsley. In basso le probabili formazioni.