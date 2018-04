Le probabili formazioni di Lazio-Sampdoria - Dubbio Parolo, Zapata dal 1'

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A denti stretti verso l'Europa. La Lazio in piena lotta per un posto nella prossima Champions League, la Sampdoria per la tanto agognata qualificazione in Europa League. I biancocelesti dopo il successo nel turno infrasettimanale nella sfida contro la Fiorentina deve dare continuità ai risultati per evitare il ritorno dell'Inter distante soltanto un punto. La formazione di Simone Inzaghi proverà a tenersi stretto il quarto posto e far ritorno nella massima competizione europea anche se gli stessi nerazzurri e la Roma non vogliono mollare adesso nel più bello. Un vero e proprio esame di maturità per la Lazio che deve vendicare la pazza eliminazione dall'Europa League per mano del Salisburgo e regalare i gironi di Champions ai propri tifosi. I biancocelesti paradossalmente hanno fatto otto punti in più lontano dall'Olimpico così da essere la terza squadra della massima serie, dietro soltanto a Juventus e Napoli, per rendimento lontano dalle mura amiche. La rete di Duvan Zapata nei minuti finali contro il Bologna alimenta le speranze per la Sampdoria di tornare in Europa a tre anni dall'eliminazione ai preliminari contro i serbi del Vojvodina. Un bagarre europea che li vede in lotta con Milan, Atalanta e Fiorentina ed ogni passo falso potrebbe essere fatale per l'obiettivo finale. Difficile ammirare la stessa sfida dello scorso anno quando a fine campionato all'Olimpico si impose la Lazio con il pirotecnico risultato di 7-3.

COME ARRIVA LA LAZIO - Inzaghi senza Luis Alberto, lo spagnolo infatti salterà il match dell'Olimpico ma il tecnico biancoceleste tenta il recupero di Parolo che ieri si è allenato regolarmente con i compagni. In caso di forfait dell'ex Cesena sarà Lulic a scalare al centro con l'inserimento di Jordan Lukaku sulla corsia mancina. Il ruolo invece del sopracitato Luis Alberto sarà ricoperto dal brasiliano Felipe Anderson che si schiera alle spalle del capocannoniere Ciro Immobile. In mezzo al campo regolarmente in campo gli intoccabili Marusic, Milinkovic-Savic e Lucas Leiva. Rientra dalla squalifica l'esperto Radu che completerà il reparto arretrato con De Vrij e Caceres. Assente per squalifica anche Murgia oltre all'infortunato Patric.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - Match winner contro il Bologna partendo dalla panchina, stavolta Giampaolo ha scelto Duvan Zapata come partner di Quagliarella con il giovane Kownacki che si accomoda in panchina. Rimane il dubbio per il ruolo di trequartista, favorito l'uruguayano Gaston Ramirez con Caprari a partita in corsa. Un ballottaggio a centrocampo, inamovibili Praet e Torreira, l'ex Reggina Barreto si gioca una maglia con Karol Linetty. Due calciatori per una maglia anche nella linea difensiva, Strinic infatti si gioca il posto con Regini mentre davanti a Viviano poco dubbi per Bereszynski, Silvestre e Ferrari.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Caceres, De Vrij, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Parolo, Lulic; Felipe Anderson; Immobile. A disposizione: Vargic, Guerrieri, Luiz Felipe, Wallace, Bastos, Basta, Lukaku, Di Gennaro, Nani, Caicedo. Allenatore: Simone Inzaghi.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Strinic; Barreto, Torreira, Praet; Ramirez; Zapata, Quagliarella. A disposizione: Belec, Tozzo, Andersen, Regini, Sala, Linetty, Capezzi, Verre, Alvarez, Caprari, Kownacki. Allenatore: Marco Giampaolo.