Le probabili formazioni di Parma-Lazio - Gervinho c'è, ma andrà in panchina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Reduci da due vittorie pesanti, contro Fiorentina e Genoa, Lazio e Parma si sfidano per altri punti importanti per le rispettive classifiche: i biancocelesti hanno chiuso una settimana terribile con il successo sui viola, i crociati invece viaggiano sulle ali dell'entusiasmo dopo i quattro successi nelle ultime cinque gare giocate. A due giorni dalla sfida del Tardini, sia Parma che Lazio hanno ancora tempo per mettere a punto la tattica e lo schieramento da opporre all'avversario, ecco le ultime dai rispettivi ritiri per la sfida in programma nel weekend:

LE ULTIME DA PARMA - Pochi dubbi in difesa per D'Aversa, con le due settimane di stop che sono servite ad assorbire qualche acciacco e presentarsi con il quartetto titolare in casa contro la Lazio, anche alla luce del ko di Dimarco. A centrocampo i soliti tre, mentre il rientro di Inglese dovrebbe modificare almeno una pedina in attacco: Ciciretti insidia Siligardi per una maglia da titolare, mentre Biabiany potrebbe essere utilizzato a gara in corso magari in luogo di Di Gaudio. Gervinho è tornato ad allenarsi in gruppo, ma con due giorni di allenamenti difficilmente potrà andare oltre la panchina.

LE ULTIME DA ROMA - C'è Correa nella formazione che Inzaghi ha provato stamane a Formello, il ballottaggio con Luis Alberto vede il primo favoritissimo vista anche la squalifica per giovedì prossimo, quando la Lazio si giocherà buona parte del passaggio di turno a Marsiglia. Marusic in vantaggio su Patric a destra, Badelj out per una contrattura alla coscia destra e Durmisi altrettanto. L'ex Betis sta riprendendo dopo la rottura del gomito. In difesa Luiz Felipe sgomita per tornare protagonista, mentre Basta ha già praticamente chiuso la sua avventura in biancoceleste, venendo escluso dalla lista per la Serie A.