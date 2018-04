Le ultime su Atalanta-Torino: dubbio Caldara. Iago Falque non recupera

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Atalanta per dare continuità al successo sul Benevento, il Torino per il disperato tentativo di restare agganciato alla zona Europa League. Perché la sfida di Bergamo sarà l'ultima spiaggia per i granata attualmente al decimo posto a quota 47.

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Cristante; Gomez, Petagna.

La difesa orobica sarà guidata dal rientrante Toloi, mentre Caldara sembra essere in ballottaggio con Mancini. Davanti, nonostante l'exploit di Barrow, dovrebbe esserci Petagna le cui condizioni non preoccupano.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; N'Koulou, Burdisso, Moretti; Ansaldi, Acquah, Rincon, Molinaro; Edera, Ljajic; Belotti.

Difesa praticamente fatta per Walter Mazzarri anche se all'ultimo secondo potrebbe esserci il sorpasso di Bonifazi su Moretti. A centrocampo troverà spazio Acquah, davanti l'acciaccato Iago Falque dovrebbe restare fuori, al fianco di Ljajic alle spalle di Belotti chance per Edera.