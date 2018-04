Le ultime su Chievo-Sassuolo: torna Birsa. Più Sensi che Magnanelli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Assenze in difesa per il Chievo Verona che cerca il rilancio nella sfida salvezza contro il Sassuolo. Out Dainelli, Jaroszynski e Tomovic in difesa, Gamberini e Cesar si giocano la maglia al fianco di Bani. Tornerà titolare Birsa con Giaccherini in panchina, davanti Meggiorini-Inglese con Stepinski in panchina. 25 convocati per il Sassuolo, Sensi dovrebbe vincere il ballottaggio con Magnanelli. Davanti più Babacar di Berardi, sugli esterni torna Adjapong in luogo di Rogerio.

Chievo Verona: Sorrentino; Cacciatore, Bani, Gamberini, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Meggiorini, Inglese.

Sassuolo: Consigli; Goldaniga, Acerbi, Peluso; Lirola, Mazzitelli, Sensi, Missiroli, Adjapong; Politano, Babacar.